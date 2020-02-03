Karacabey'e çevik kuvvet birimi kuruluyor
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Karacabey'e çevik kuvvet birimi kuruluyor

Bursa'nın Karacabey ilçesine çevik kuvvet birimi kurulacak.

03.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:02
Karacabey'e çevik kuvvet birimi kuruluyor

'nın ilçesine çevik kuvvet birimi kurulacak.


Geçtiğimiz günlerde Karacabey'e gelen Bursalı Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü , İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Karacabey'de çeşitli toplantı ve ziyaretlerde bulundu. Vali Canbolat, Karacabey'de kurulması planlanan çevik kuvvet biriminin de müjdesini vererek, "Karacabey'imize hayırlı olsun" dedi.


Belediye Başkanı Ali Özkan da Vali Canbolat'a ilçede gerçekleştirilen projeler ve faaliyetler hakkında bilgi vererek, "İlçemiz her alanda büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. halkımıza art arda yeni müjdeler veriyoruz. Örneğin yakın zamanda Orman Müdürlüğünün kurulacak olması, sadece şehrimize değil Bursa'mıza ve ülkemize de büyük katma değer sağlaması beklenen TEKNOSAB gibi önemli adımlar hızla atılıyor. Şimdi ise valimize son müjdesinden ötürü teşekkürlerimi ifade ederek, çevik kuvvet biriminin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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