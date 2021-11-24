Karacabey'de zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde rutin gıda denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Sürdürülen denetimler kapsamında ilçede faaliyet gösteren market, lokanta, pastane, fırın gibi gıda üretimi ve satışı yapılan işletmeler denetlendi.

Gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri özellikle hijyen koşulları, evrak yeterliliği, etiket fiyat kontrolü ile son kullanma tarihi ve genel covid tedbirlerini gözden geçiriyor.

Aralıksız sürüyor

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin rutin kontrolleri aralıksız sürüyor. Bu denetimler sayesinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli alışveriş yapmalarını temin etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda son yapılan denetimlerde 90 farklı üründe, toplam 457 paket tarihi geçmiş ürün tespit edilmiş ve bununla ilgili işletmelere gerekli cezai tutanak hazırlanmıştır. Bunun yanında, ele geçirilen ürünlerin tamamı zabıta müdürlüğümüzün kontrolünde imha edilmiştir" dedi.

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