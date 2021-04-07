Karacabey'de ses getirecek projelerin hazırlıkları sürüyor
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Karacabey'de ses getirecek projelerin hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karacabey'de ses getirecek projelerin hazırlıkları sürüyor

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

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AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Özkan, ilçede yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında Işık'a bilgi verirken, hem bölge hem ülke çapında ses getirecek projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Başkan Ali Özkan, Bursa Milletvekili Zafer Işık'ı makamında ağırladı. AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte gerçekleşen ziyarette Işık, ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında Başkan Özkan'dan bilgi aldı. Ali Özkan, Büyükşehir ve bakanlıklardan da destek aldıklarını belirterek, hem bölge, hem ülke çapında ses getirecek tarım, teknoloji, turizm ile sosyal, kültürel ve sportif projeler üzerine çalıştıklarını belirtti.

Özkan, geçmişten gelen alt yapı meselesini kökünden hallederek ilçenin yeni alt yapı ile donatıldığını ve bunun için de deyim yerindeyse Karacabey'in altını üstüne getirdiklerini ifade etti.

Vekil Zafer Işık da Karacabey'de süren çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Işık, bundan sonra da desteklerinin süreceğini ifade ederek, Başkan Özkan'ın başarılarının devamını diledi. - BURSA

Karacabey'de ses getirecek projelerin hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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