Karacabey'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı Bursa'nın Karacabey ilçesinde 9'uncusu düzenlenen "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını halka açtı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 9'uncusu düzenlenen "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını halka açtı.



Fuar, hafta sonuna dek gece saat 22.00'ye kadar gezilebilecek. Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde 12 bin metrekare kapalı alana kurulan Karacabey Tarım Fuarı'na katılan 200'den fazla marka ürünlerini teşhir etti. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yanı sıra siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, çiftçiler ve çok sayıda ilçe halkı katıldı. Programın açılışında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, Karacabey'deki bu organizasyonun her geçen yıl ulusal fuar olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey'in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu ifade ederek, Bursa tarımının kalkınma için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Aygül, Karacabey Tarım Fuarı'nın bütün ilçe halkına ve çiftçilere de hayırlı olmasını diledi.



Belediye Başkanı Ali Özkan ise, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Belediye olarak, tarıma yönelik birçok faaliyetlerde bulunduklarını belirten Özkan, "Göreve geldiğimizde 3T dedik. Bunlar turizm ve teknolojiyle birlikte zirai faaliyetlerdi. Çalışmalarımızı sürdürerek ilçemiz, tarım ve sanayiye dayalı güçlü ekonomisi ile 'Güney Marmara'nın yıldızı' olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Karacabey için tarım olmazsa olmazdır. Biz bu kapsamda, bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karacabey'imizde uluslararası gıda firmalarımız var. Tarım alanında Türkiye'deki üretimin yüzde 40'ına tekabül eden salçalık domates üretimimiz var. Yine Karacabey'de çok ciddi bir hayvani üretimimiz var. Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak ifade edilebilecek bir şehirde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



Programda son olarak konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Fuarımızın üreticimize, satıcımıza, sanayicimize ve tarım camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karacabey, tarımda ciddi alt yapısı olan bir ilçemiz. Bu manada bu tür fuarlar çok önemli. Her alanda olduğu gibi tarım alanında da kendimizi geliştirmemiz lazım. Eski sistemi bir kenara bırakarak yeniliklere ayak uydurmalıyız. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma her zaman destek oluyoruz. Büyükşehir Belediyemizin şirketi olan Tarım A.Ş. tarafından bugüne kadar 277 üreticiye 2 bin arı kovanı, zeytin sineği ile mücadele için 200 adet ekipman, 31 bin adet ahududu fidanı ve 16 bin çiftçiye 5 bin 700 adet yaban mersini fidesi dağıtımı yaptık. Mera ıslah çalışmalarımız yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. BESAŞ olarak süt alımlarımızı arttırıyoruz. Ayrıca, süt dağıtım projesine başladık. Her hafta 1500 çocuklu aileye 5 litre süt dağıtımı yapıyoruz. Çocuklarımız sütle büyüsün ve gelişsin istiyoruz. Tarım A.Ş. tarafından 2 bin civarında hayvan dağıtımı da yaptık" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından ilçe protokolü tarafından "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın açılış kurdelesi kesildi. Protokol mensupları daha sonra fuar alanındaki stantları gezdi. Ziyaretçilerine kapılarını açan gıda, tarım ve hayvancılık üzerine ekipman, makine, yöntem ve tekniklerin yer aldığı fuarın hafta sonuna dek gece saat 22.00'ye kadar gezilebileceği kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA