Karacabey'de alt yapı ve su hattı çalışmaları tam gaz Karacabey'in kent genelinde sürdürülen alt yapı iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ marifeti ile ilçe merkezi ve kırsalda süren alt yapı ve su hattı çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Boğazköy, Yeniköy, Kurşunlu ve Cambaz'da şebeke hatlarının yenilenmesinin bitmek üzere olduğunu belirten Başkan Ali Özkan, Keşlik'te su sıkıntının da artık ortadan kaldırıldığını duyurdu.

Özellikle BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya ve teknik personeli ile sürekli diyalog halinde olduklarının ve birlikte hareket ettiklerinin altını çizen Özkan, "Gayet başarılı bir süreç götürüyoruz. İlçemize bu birliktelik oldukça fayda sağlamaktadır" dedi.

Keşlik'te sıkıntı bitiyor

Yaz aylarında yaşanan kuraklıkla birlikte su sıkıntısı yaşayan Keşlik Mahallesi, her yıl bu sebeple sorun yaşıyordu. Mahalle sakinlerinin de talebi doğrultusunda harekete geçen BUSKİ ekipleri, Şahmelek bölgesindeki eski su kaynaklarını değerlendirerek, 12 km'lik çekilen hatla kaynakları aktif hale getirip su sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Bu sayede, günde ortalama 300 tonluk su takviyesi sağlanacağı belirtildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ ekiplerine titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ederken, "Bu çalışma, yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması adına Keşlik'te bulunan vatandaşlarımızın talep ettiği ve ilgiyle takip ettikleri bir çalışmaydı. Ve artık tamamlanmış durumda. Ayrıca bu çalışma ile birlikte Örencik, Arız ve Fevzipaşa mahallelerine de yaz aylarında daha fazla su üretim imkânı sunulacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Özkan ayrıca, Boğazköy ve Canbaz'da su şebeke hatlarının yenilenme çalışmasının da devam ettiğini, Yeniköy ve Kurşunlu'da ise su şebeke hatlarının yenilenmesinde artık sona gelindiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler