Karacabey Belediyesi'nden Eğitime Büyük Destek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe merkezi ve kırsal yer alan okullara belediyenin sunduğu; altyapı düzenlemesi, tadilat, onarım, bahçe ve çevre düzenlemesi, parmaklık, ihata duvarı, tel örgü, boya-badana ve benzer çalışmaların tamamlandığını söyledi.

EĞİTİM EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ

Başkan Ali Özkan, eğitime yapılan yatırımın ülke geleceğine yapılan en güzel yatırım olduğuna dikkat çekerek, "Eğitim en büyük önceliğimizdir. En büyük yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. En güzel hizmet, öğrenci ve okula yapılan hizmettir. Eğitime yönelik altyapı çalışmalarının yanı sıra, kültürel ve sosyal faaliyetlere sunduğumuz katkı ile eğitim kurumlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

BELEDİYENİN VERDİĞİ DESTEKLER TAKDİR EDİLECEK DÜZEYDE

Öte yandan, tüm ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullara yönelik, belediyenin sunduğu katkılarından dolayı duyduğu memnuniyetin altını çizen İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin de tüm veliler adına, Başkan Ali Özkan'a teşekkürlerini sundu.

Dingin, "Devletimizin eğitim-öğretime sunduğu büyük yatırım ve imkânların yanı sıra, belediyemizin de eğitime verdiği desteği, her zaman tüm çalışmalarımızda yakinen hissediyoruz. Okullarımızın fiziksel yapısına yönelik destekler, Engelli ve Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin taşınması, Endüstri Meslek Lisesi Atelyesinin yenilenmesi, Okullara hizmetli tahsisi gibi hizmetler ile birlikte tüm sosyal-kültürel ve resmi etkinliklerde de belediyemizin bizim yanımızda olmasından gurur duyuyor ve tüm öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz adına belediyemize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.