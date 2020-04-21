Karaburun'da ekilmeyen tek karış toprak kalmayacak Karaburun Belediyesi'nin yerelde kalkınma hedefi ile vatandaşa dağıttığı 14 bin sebze fidesi kısa sürede tükendi. Yarın 18 bin fide daha geliyor…

İzmir'in en önemli tarım merkezlerinden Karaburun'da, sebze fidesi dikimleri başladı. Karaburun Belediyesi'nin yerelde kalkınmaya destek olmak amacıyla dağıttığı 14 bin fide birkaç saat içinde tükenirken, yarın ilçe merkezi ve Mordoğan'da 18 bin fide daha dağıtılacak.

Sosyal medya hesaplarından yapılan duyurunun hemen ardından birkaç dakika içinde çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "İlçemizin tarım alanlarında Nisan ayı ile birlikte sebze fidelerinin dikim heyecanı ve telaşı başlar. Hedefimiz, ekilmeyen tek karış toprak bırakmamak. Vatandaşlarımız hem kendi sebzesini üretmenin keyfini yaşasın hem sağlıklı gıdaya erişsin istiyoruz. Yerelde kalkınma hedefimiz doğrultusunda domates, patlıcan, biber ve salatalık fidelerini dağıttık. Vatandaşlarımızın bu ilgisi bizleri hem şaşırttı hem mutlu etti. Yarın 18 bin fide daha dağıtacağız." dedi.

Erdoğan, virüs salgını sonrasında sağlıklı gıdaya erişimin taşıdığı öneminin bir kez daha görüldüğünü hatırlatarak, imkânı olan vatandaşların kendi sebze ve meyvesini üretmesine önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler