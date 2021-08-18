Karaburun'da aşure etkinliği düzenlendi
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Karaburun'da aşure etkinliği düzenlendi

Karaburun'da aşure etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Cem Liman - Haberler | Güncel

Karaburun Belediyesi ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Karaburun Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Karaburun Belediyesi ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Karaburun Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Merkez Mahallesi Karikatürlü Ev bahçesinde düzenlenen etkinlikte, müzik öğretmeni Adil Serim yönetimindeki koro tarafından türkü ve deyişler söylendi. Güzelbahçe Belediyesi Semah ekibi de bir gösteri sundu.

Programda Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin ve Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, katılımcılara aşure dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Cem Liman

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