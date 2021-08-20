Karabük Yenice'de yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Kereste fabrikasındaki yangın söndürüldü mü?

Son dakika gelen haberlere göre Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Karabük Yenice yangın haberleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...