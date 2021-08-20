Karabük Yenice'de yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Kereste fabrikasındaki yangın söndürüldü mü?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük Yenice'de yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Kereste fabrikasındaki yangın söndürüldü mü?

Karabük Yenice'de yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Kereste fabrikasındaki yangın söndürüldü mü?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son dakika gelen haberlere göre Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Karabük Yenice yangın haberleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...

Edinilen son dakika haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Peki, Karabük Yenice'de yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Kereste fabrikasındaki yangın söndürüldü mü? İşte detaylar...

KARABÜK YENİCE'DE YANGIN MI ÇIKTI?

Fatih Mahallesi'nde kereste üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fabrikanın kazan dairesi bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı yangın, söndürüldü. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Karabük Yenice'de yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Kereste fabrikasındaki yangın söndürüldü mü?

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Haluk Levent Seren Serengil
Spor Gervinho Mert Günok Lionel Messi Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karabük Yenice'de yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Kereste fabrikasındaki yangın söndürüldü mü? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.08.2021 10:47:11. #1.13#

title