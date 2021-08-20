Karabük Yenice'de yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Kereste fabrikasındaki yangın söndürüldü mü?
Son dakika gelen haberlere göre Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Karabük Yenice yangın haberleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...
Edinilen son dakika haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Peki, Karabük Yenice'de yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Kereste fabrikasındaki yangın söndürüldü mü? İşte detaylar...
KARABÜK YENİCE'DE YANGIN MI ÇIKTI?
Fatih Mahallesi'nde kereste üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Fabrikanın kazan dairesi bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı yangın, söndürüldü. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Karabük'ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.