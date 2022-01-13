Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük Valisi Fuat Gürel'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Nergis Gürel son yolculuğuna Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uğurlandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Fuat Gürel'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Nergis Gürel son yolculuğuna Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uğurlandı.

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karabük Valisi Fuat Güler'in annesi Nergis Güler, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Hüseyniye Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Gürel ve ailesinin üzüntüsü yüzlerinden okunurken çok sayıda vatandaş acılı günlerinde Gürel ailesini yalnız bırakmadı.

Cenazeye Karabük Valisi Fuat Gürel'in yanı sıra, Manisa Vali Yardımcısı Mesut Eser, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Kaymakamı Abdullah Kurt, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Karabük ilçe kaymakamları, Karabük ilinin protokol üyeleri, siyasiler, iş adamları ve çok sayıda bürokrat katıldı. - MANİSA

Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük Valisi Fuat Gürel'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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