Karabük Valisi Çeber'in Yenice Ziyareti
Karabük Valisi Kemal Çeber, Yenice ilçesini ziyaret etti.
Karabük Valisi Kemal Çeber, Yenice ilçesini ziyaret etti.
Yenice Kaymakamlığı önünde Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Çeber, Kaymakam Demirel'den ilçe hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Yenice İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret eden Çeber, ilçenin asayiş ve personel durumu hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Belediye Başkanı Çaylı'yı ziyaret eden Çeber, Çaylı'dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vali Çeber sırasıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yenice Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Çeber, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu'nda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.