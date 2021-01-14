Karabük Üniversitesi sözleri tepki çeken öğretim üyesi ile ilgili inceleme başlattı

KARABÜK Üniversitesi Rektörlüğü, internet üzerinden verilen derste "Şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da görüyoruz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor, Kılık Kıyafet Kanunu'na ne oldu?" sözleriyle tepki çeken Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit hakkında işem başlatıldığını açıkladı.

Karabük Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit'in kılık kıyafet konusunda sözleri sosyal medyada tepki gördü. Devrim Ümit, internet üzerinden ders sırasında, "Kılık Kıyafet Kanunu peçe ve çarşafı yasaklamıştır. Atatürk döneminde peçe ve çarşaf yasaktı. Ama şimdi maşallah peçelileri de görüyoruz, çarşaflıları da. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor Kılık Kıyafet Kanunu'na ne oldu? Ben çocukluk döneminde, gençlik döneminde hiç bunlara rastlamadım" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜKılık ve kıyafet konusunda ayrıştırıcı dil kullandığı belirtilen Doç. Dr. Ümit'e çok sayıda kişi tepki gösterdi. ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dünyanın 90 farklı ülkesinden 10 bin uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran, farklılıkları bir zenginlik kabul ederek, bir arada yaşama kültürüne sahip olan bir üniversiteyiz. Karabük Üniversitesi'nde hiçbir bireyin kılık kıyafetinden, düşüncesinden ve yaşama biçiminden dolayı ötekileştirilmesi kabul edilemez. Bu öğretim üyesinin ders sırasında yaptığı talihsiz açıklamalar ile alakalı gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR