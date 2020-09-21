Karabük Üniversitesi'nden KUSİ ziyareti
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Karabük Üniversitesi'nden KUSİ ziyareti

Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Karabük Organize Sanayi Bölgesinde (KARORSAN) faaliyetine devam eden Akort Ortopedik Ayak Bakım Ürünleri Fabrikasını ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi'nden KUSİ ziyareti
21.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:33

Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında Karabük Organize Sanayi Bölgesinde (KARORSAN) faaliyetine devam eden Akort Ortopedik Ayak Bakım Ürünleri Fabrikasını ziyaret etti.

Ziyarette KÜSİ İl Temsilcisi Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yörür'ün yanı sıra, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Uysal, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Muharrem Düğenci, Doç. Dr. Yasin Kanbur, Doç. Dr Okan Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Çetin, Akort Ortopedik Ayak Bakım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilileriyle bir araya geldi. İşbirliğinin ele alındığı görüşmede ham maddeden üretime ve atık maddelerine kadar geniş bir çalışma aralığı ile proje tabanlı yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca üniversite ve sanayi işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar da konuşuldu.

KÜSİ İl Temsilcisi Doç. Dr. Hüseyin Yörür, Karabük'teki sanayicilere KÜSİ Temsilciliği ve Karabük Üniversitesi olarak Ar-Ge faaliyetleri ve TÜBİTAK vb. projeleri konusunda her zaman destek olacaklarını belirterek, ileriye yönelik ortak çalışmalar konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Akort firması yetkilileri de, ziyaretten oldukça memnun olduklarını, bu ziyaretlerin ve üniversite-sanayi işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladılar. İleriye yönelik ortaya çıkan görüş ve önerileri değerlendireceklerini belirten yetkililer Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinin önemini her fırsatta dile getiren Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat olmak üzere, ziyareti gerçekleştiren KUSİ Temsilciliğine ve Karabük Üniversitesi Öğretim Üyelerine teşekkürlerini ilettiler. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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