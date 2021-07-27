Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuklar için oyun odası oluşturuldu
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Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuklar için oyun odası oluşturuldu

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuklar için oyun odası oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye gelen çocuklar için Çocuk Polikliniği'nde oyun odası hazırlandı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye gelen çocuklar için Çocuk Polikliniği'nde oyun odası hazırlandı.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, gazetecilere, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, bir bölge hastanesi konumuna dönüştüğünü ve hizmetleriyle adından sıkça söz ettirdiğini söyledi.

Hastanenin her geçen gün yenilendiğini belirten Sarı, "Son olarak oyun odası faaliyete alındı. Bu çalışma çok önemli. Çocuklar kendilerini farklı yollarla ifade edebilir. Burada uzmanlarımız görev yapacak ve terapötik etkisi olan oyuncaklar yer alacak." diye konuştu.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuklar için oyun odası oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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