Son dakika haber | Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Belen (53) idaresindeki 67 DE 786 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Çakmakkaya Tüneli girişine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Belen, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kazada ise Zeki Çapaklı idaresindeki 78 SA 389 plakalı otomobil, Soğuksu Mahallesi Yenice Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Kenan Gül yönetimindeki 78 AL 050 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Cemal Ovaz (73) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Hürrem Bakır'ın kullandığı 26 BJ 757 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle Toprakcuma mevkisinde devrildi.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika haber | Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber | Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber | Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Son dakika haber | Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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