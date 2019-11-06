Karabük'te uyuşturucu operasyonu

06.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:52

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arslanlar Mahallesi'nde yaptıkları rutin denetim sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 2 ekstazi, 3 kaptagon ve 27 sentetik uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.

Araçta bulunan D.U, H.B. ve H.İ.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA