Karabük'te sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
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Karabük'te sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

14.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:34
Karabük'te sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

ÇİN'den getirilen CoronaVac aşısı, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

ÇİN'den getirilen CoronaVac aşısı, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk aşı uygulaması İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve sağlık çalışanlarına yapıldı. Aşı yapıldıktan sonra açıklama yapan Sarı, "İlk etapta sadece sağlık çalışanları aşılanacak. İlimize 4 bin 680 adet aşı ulaştı. Bu aşılarımız hem hastanemize hem de aile hekimliklerimize iletilmiş durumda. Ülkemiz için, ilimiz için tüm insanlık için inşallah hayırlı olur. Pandemi ile ilgili önemli bir aşamaya gelmiş durumdayız. Aşı ile birlikte inşallah bu hastalıktan kurtulmak nasip olur" dedi.


Karabük'te sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
Karabük'te sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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