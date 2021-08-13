Karabük'te otobüslere sıkı denetim
Karabük'te polis ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı.
Karabük'te polis ekipleri, toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Polis ekipleri, Karabük terminali çıkışında otobüs şoförlerini, vatandaşları ve terminal içerisindeki firma yetkililerini, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte cep telefonu kullanımı, trafik kuralları, maske ve sosyal mesafe konularında bilgilendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu