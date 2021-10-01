Karabük'te köy yollarına 50 kilometre sıcak asfalt serildi - Haberler
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Karabük'te köy yollarına 50 kilometre sıcak asfalt serildi

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te köy yollarına 50 kilometre sıcak asfalt serildi

Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı toplantılarının birinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı toplantılarının birinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Sözen, yol, içme suyu, tarımsal hizmetler ve atık su gibi altyapı ile üst yapı hizmetlerinin bir memleketin ilerleyişinin, gelişmişliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Karabük İl Genel Meclisi üyeleri ve Karabük İl Özel İdaresi olarak bu ilerleyişe hizmet etmek adına memleket için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Sözen, "Bu bağlamda idaremiz yol standartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Şu anda asfalt çalışmalarında belirlenen hedefimizin yüzde 50'lik kısmını tamamlamış bulunmaktayız ve 52 bin ton malzemeyle 50 kilometre sıcak asfaltı köy yollarımıza serdik. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları da aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sözen, 2021 yılı asfalt programı hedeflerinin 100 kilometre asfalt uygulaması yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

Karabük'te köy yollarına 50 kilometre sıcak asfalt serildi

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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