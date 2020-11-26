Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

26.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:38
Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Karabük'te kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'taki tek katlı evde ikamet eden Dursun Gücün'den (59) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Gücün'ün kapısını çaldı. İçerden tepki gelmemesi üzerine kapı, polis gözetiminde çilingir yardımıyla açıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Korona verilerinde vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, 29 bin 132 vaka var
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?

Koruyucu kıyafetlerle eve giren polis ekipleri Gücün'ü odada hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Gücün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 15 gün önce öldüğü sanılan Gücün'ün cesedi, incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu (2)
İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu (2)
Son dakika... Evinin banyosunda ölü bulundu
Son dakika... Evinin banyosunda ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Sinan Akçıl Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kasım Antalya Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 19:40:52. #1.14#
title