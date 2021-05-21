Karabük'te kendisinden 14 gündür haber alınamayan kişi bulundu
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Karabük'te kendisinden 14 gündür haber alınamayan kişi bulundu

Karabük'te kendisinden 14 gündür haber alınamayan kişi bulundu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendisinden 14 gündür haber alınamayan kişiye, jandarma ekipleri Eflani'de ulaştı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendisinden 14 gündür haber alınamayan kişiye, jandarma ekipleri Eflani'de ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karapınar köyünde oturan ve 7 Mayıs'tan bu yana kayıp olduğu bildirilen İsmail Aydın (59) için jandarma ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığı personelince yapılan çalışmada, Aydın'ın, Eflani Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Avşar köyünde oturan Mehmet A'nın yanında olduğu tespit edildi.

Devriye ekiplerince bulunduğu yerden alınan ve genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Aydın, ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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