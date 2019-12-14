14.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:33

Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yalnız yaşayan işçi emeklisi Şevket Akgül(71), evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi Araphacı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Akgül, sobayı yakmak için babası Şevket Akgül'ün yalnız yaşadığı evine geldi. Yedek anahtarla içeriye giren Akgül, babasını hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şevket Akgül'ün öldüğünü belirledi.

Mustafa Akgül, en son babasıyla dün akşam saatlerinde konuştuğunu mahalle sakinlerine anlattı. Akgül, 'Artık sobayı yakmam. Elektrik sobasıyla idare edeceğim' dedi. Ben de? sen sobayı yakma o zaman. Sabah ben gelip temizleyip yakarım? dedim.? dedi.

Yapılan incelemelerin ardından Şevket Akgül'ün cesedi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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