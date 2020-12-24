Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

24.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:38

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

İlçenin sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, 1030 metre rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde de etkisini gösterdi.

Sarıçiçek ormanları beyaz örtüyle kaplanırken kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, drone ile görüntülendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde gece saatlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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