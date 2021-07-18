Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük yönüne giden Nazlı Ö. (27) idaresindeki 34 CCR 71 plakalı otomobil, çevre yolunda refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Gökhan K'nin (40) kullandığı 14 BB 516 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Gökhan K'nin kullandığı araç devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Ramazan (21) ve İsmail T. (30) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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