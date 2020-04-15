Karabük'te iki mahallede evler karantinaya alındı
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Karabük'te iki mahallede evler karantinaya alındı

Karabük'te iki mahallede evler karantinaya alındıKARABÜK Valiliği'nin kararıyla, Cumayanı köyüne bağlı Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi'nde koronavirüs hastalarının bulunduğu evler ile temaslı kişilerin yaşadığı evler karantinaya alındı.

15.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:54
Karabük'te iki mahallede evler karantinaya alındı

Karabük'te iki mahallede evler karantinaya alındı

KARABÜK Valiliği'nin kararıyla, Cumayanı köyüne bağlı Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi'nde koronavirüs hastalarının bulunduğu evler ile temaslı kişilerin yaşadığı evler karantinaya alındı.

Karabük Cumayanı köyündeki Soğuksu Mahallesi ile Tepe Mahallesi'nde pozitif vakaların tespit edilmesinin ardından vakaların görüldüğü evler ile temaslı kişilerin bulunduğu evler karantinaya alındı. Karabük Valiliği evlerin 14 gün süreye karantinaya alınmasına karar verirken, jandarma ekipleri mahallede görev yaparak evlerin bulunduğu sokaklara giriş çıkışları kontrol altına aldı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz merkez ilçesine bağlı Cumayanı köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı vakaların hastalığı yayma potansiyelinin yüksek olmasından dolayı Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Cumayanı Soğuksu Mahallesi ve Tepe Mahallesi'nde pozitif vakaların yaşandığı temaslı evlerde yaşayanların 14 Nisan saat 18.00'dan 28 Nisan saat 24.00'e kadar 14 gün süre ile karantina altına alınmasına karar verilmiştir."

Karabük'te iki mahallede evler karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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