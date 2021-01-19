Karabük'te huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Karabük'te huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapıldı

19.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:47
Karabük'te huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapıldı

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Kentte bulunan huzurevleri ve bakımevlerine gelen sağlık görevlileri, burada kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilere aşılarını yaptı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde bulunan huzurevleri ve bakımevlerinde kalan vatandaşlarımızın aşılarının yapıldığını söyledi.

Aşı uygulamasının planlama dahilinde yapıldığını aktaran Sarı, "Karabük'te şimdiye kadar 2 bin 674 kişi aşılandı. Biliyorsunuz ilimizde geçen hafta itibarıyla sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı. Sağlık çalışanları birinci aşamanın 'A' grubu içinde yer aldı. Bu grubun aşıları yarın tamamlanacak. 'B' grubu içinde ise huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile burada çalışanlar bulunuyordu. Bu grupta yer alan kişilerin de aşıları bugün başladı ve kaldıkları kurumlara gidilerek aynı gün içinde yerinde tamamlandı. 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılarını da evlerinde yapmaya gayret edeceğiz. Bu grupta yer alan vatandaşlarımızın da hafta sonuna kadar aşıları tamamlanmış olacak. 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılanma sürecinde önceliği evde sağlık hizmeti alan hastalarımıza vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Selçuk Özdağ Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Demet Şener Şeyma Subaşı Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te huzurevi ve bakımevlerinde Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 17:47:43. #1.14#
title