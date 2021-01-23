Karabük'te göletler buz tuttu
23.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:36
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde bulunan Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçı Göleti, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından buz tuttu.
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde bulunan Bostancılar, Kadıköy ve Ortakçı Göleti, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından buz tuttu.
Eflani'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından Bostancılar, Ortakçı ve Kadıköy göletlerinin yüzeyi buz tuttu. Ormanın ortasında bulunan göletlerin buz tutmasıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Kar sonrası ortaya çıkan etkileyici manzara dron ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR