Karabük'te Ev Yangını

Karabük'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Uygar Caddesi üzerinde Şahin Özdemir'e ait tek katlı müstakil evde kimsenin olmadığı bir sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamak üzere olan iki mutfak tüpünü evden dışarıya çıkartan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.