Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı
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Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı

01.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:28
Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı

Karabük'te, bir kişiyi parkta tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Karabük'te, bir kişiyi parkta tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'ndeki Ahmet Haşim Caddesi üzerinde bulunan Bahattin Gazi Parkı'nda E.Ç, M.B.İ'yi tüfekle ayaklarından yaraladı.

M.B.İ, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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E.Ç. ise polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen E.Ç, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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