Karabük'te baba ve oğlu karbonmonoksit gazından zehirlendi

27.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:57

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Adatepe mahallesi Kafkas caddesi üzerinde meydana geldi. Aynı odada uyuyan baba Cemil Y. (54) ile oğlu Vedat Y. (21) sobadan sıçan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlendi. Mide bulanması ve baş ağrısı şikayeti üzerine durumu 112 ekiplerine bilgi veren baba ve oğlu olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA