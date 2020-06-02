Karabük'te asfalt sezonu hazırlıkları sürüyor Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, merkez ilçeye bağlı Demirciler-Salmanlar grup yolunda devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, merkez ilçeye bağlı Demirciler-Salmanlar grup yolunda devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Yol ve Ulaşım Hizmetlerinin devam eden çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Uzun, "Bu yıl programa alınan ve 5,5 kilometre sıcak asfalt yapılacak grup yolunda personellerimiz altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek ve hedeflenen programımıza ulaşacağız. Personellerimiz de elinden geleni gayreti gösteriyor. Hepsine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Yıldırım ise İl Genel Meclis üyeleri ile uyumlu ve sistemli bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "İl Genel Meclis üyelerimiz ile birlikte Karabük'ümüz için güzel ve olumlu çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Her yıl bir önceki yıl gerçekleştirilen çalışmaları geçmeye çabalıyoruz. Bu senede ilimiz ve ilçelerimiz için faydalı işler gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA