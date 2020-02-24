Karabük'te ahşap ev kül oldu
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Karabük'te ahşap ev kül oldu

Karabük'te ahşap ev kül olduKARABÜK'ün Yenice ilçesinde, ahşap ev alev alev yanarak kül oldu.

24.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:10
Karabük'te ahşap ev kül oldu

'te ahşap ev kül oldu

KARABÜK'ün ilçesinde, ahşap ev alev alev yanarak kül oldu.

Öğle saatlerinde, Yenice'ye bağlı Şenköy köyünde Mustafa Tavukçu'ya ait ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye verdi. Gelen itfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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: Karabük'te ahşap ev kül oldu
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