24.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:10

Karabük'te ahşap ev kül oldu

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, ahşap ev alev alev yanarak kül oldu.

Öğle saatlerinde, Yenice'ye bağlı Şenköy köyünde Mustafa Tavukçu'ya ait ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evden geriye enkaz yığını kaldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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