Karabük milletvekilleri Safranbolu'da sağlık hizmeti verecek binadaki çalışmaları inceledi
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Karabük milletvekilleri Safranbolu'da sağlık hizmeti verecek binadaki çalışmaları inceledi

Karabük milletvekilleri Safranbolu'da sağlık hizmeti verecek binadaki çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinde yapımı süren Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi binasında inceleme yaptı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinde yapımı süren Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi binasında inceleme yaptı.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, 3 milyon 373 bin lira sözleşme bedeli ile 16 Şubat'ta İl Özel İdaresince ihalesi yapılan Safranbolu Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının inşaat çalışmalarına geçildiği belirtildi.

Aile sağlığı merkezinin 6 hekimli projelendirildiği ve 8 hekime kadar çıkarılabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Binamızda ayrıca vatandaşlarımıza 112 Acil Sağlık Hizmetleri de verilecektir. Safranbolu Aile Sağlığı Merkezi, Yenimahalle, Cemal Caymaz ve Emek Mahallesi olmak üzere toplamda 10 binin üzerinde vatandaşımıza hizmet verecektir. AK Parti Karabük milletvekilleri olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alabilmesi için en güzel hizmetleri ilimize ve ilçelerimize kazandırmanın takibi ve mücadelesi içinde olmaya devam edeceğiz. 2021 yılı sonuna tamamlanacak bu önemli projenin hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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