KARABÜK Isınmak için sobayı yakan yaşlı çift son anda kurtarıldı

Isınmak için sobayı yakan yaşlı çift son anda kurtarıldı

Karabük'te, yaşlı çiftin yaktığı soba yangına neden oldu. Çatıyı saran alevleri görenler çifti dışarıya çıkardı.

Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü Çiğdemler Mahallesi'nde oturan Ahmet Akgül(65), sobayı yaktı. İddiaya göre evde yanan soba nedeniyle evin çatısında bulunan baca tutuştu. Bacadan çıkan alevler çatıyı sardı. Mahalleli durumu itfaiyeye haber verirken, eve girdi. Ahmet Akgül ve eşi dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Yangında çatı kullanılamaz hale gelirken evde ise hasar oluştu.

Kaynak: DHA