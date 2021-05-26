Karabük İl Özel İdaresinde kullanılacak 3 milyon lira ek ödenek defterdarlığa gönderildi
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Karabük İl Özel İdaresinde kullanılacak 3 milyon lira ek ödenek defterdarlığa gönderildi

Karabük İl Özel İdaresinde kullanılacak 3 milyon lira ek ödenek defterdarlığa gönderildi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Özel İdaresinde kullanılmak üzere 3 milyon lira ek ödeneğin defterdarlığa aktarıldığını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Özel İdaresinde kullanılmak üzere 3 milyon lira ek ödeneğin defterdarlığa aktarıldığını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep ettikleri, yapmış oldukları görüşme ve girişimler sonucunda İller İradesi Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılan 3 milyon lira ödeneğin Karabük Defterdarlığı hesabına gönderildiği belirtildi.

Söz konusu ödeneğin, Karabük İl Özel İdaresince kentin ihtiyaçlarında kullanılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen Karabük'ümüzün ihtiyacı olan ödeneklerimiz kesintisiz gelmeye devam etmektedir. AK Parti Karabük milletvekilleri olarak yine ilimiz genelinde devam eden, proje aşamasında ve yatırım aşamasında olan tüm konularımızın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Tahsis edilen ödeneğin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz."

Karabük İl Özel İdaresinde kullanılacak 3 milyon lira ek ödenek defterdarlığa gönderildi
Karabük İl Özel İdaresinde kullanılacak 3 milyon lira ek ödenek defterdarlığa gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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