Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen Yeniden AK Parti'de

Daha önce AK Parti'den ihraç edilen Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, yeniden partisine üye oldu.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Sözen'in partilerine yeniden üye olmak için müracaat ettiğini, yapılan toplantının ardından da üyeliğinin kabul edildiğini aktardı.

Sözen'in partileriyle hiçbir zaman bağını kopartmadığını ifade eden Başkan Altınöz, şunları kaydetti:

"Daha önce il genel meclis başkanlığı seçimlerinden kaynaklanan bir nedenle AK Parti'den ihraç edilen, ama buna rağmen AK Partimiz ile hiçbir zaman gönül bağını koparmayan Ahmet Sözen, partimize sadakatten de ayrılmamıştır. Partimizden ayrı kaldığı dönemde de bağlılığına devam etmiş ve bu süreçte yaşanan seçimlerde dahi aktif olarak çalışmalara katılmıştır. Şimdi genel merkezimiz ve yetkili kurullarımız ile yapmış olduğumuz değerlendirmelerde olumlu sonuçlanmış ve Ahmet Sözen'i yeniden partimize üye olarak kabul etmiş bulunmaktayız. AK Partimize, memleketimize ve Ahmet Sözen'e hayırlı uğurlu olsun."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sözen ise, AK Parti'nin Safranbolu'da kurucu üyelerinden olduğunu anımsatarak, şunları aktardı:

"AK Parti benim için sadece siyasi parti değil, aynı zamanda dava olarak gördüğüm bir yerdir. Şimdiye kadar liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinden hiç ayrılmadım. Ne görevde olursam olayım her zaman partimin emrinde ve hizmetinde oldum. Ben gönül olarak hep AK Partimizin ve teşkilatımızın yanında oldum, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. Birlik ve beraberlik içerisinde de yerel seçimlerde çalışarak Karabük merkez ve ilçelerinde inşallah başarıya ulaşacağız."