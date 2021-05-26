Karabük heyeti Bakan Soylu ile bir araya geldi
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Karabük heyeti Bakan Soylu ile bir araya geldi

Karabük heyeti Bakan Soylu ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberindeki heyet ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberindeki heyet ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş beraberinde AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret eden Karabük heyeti İçişleri Bakanlığı'nın hizmet yürüttüğü projelerin durumu hakkında Bakan Soylu'ya bilgiler verdi. Vali Gürel ve heyet, hükümet konakları ile İlçe Emniyet Amirlikleri hizmet binalarının yenilenmesiyle ilgili bilgileri Bakan Soylu ile paylaştı. Ziyarette ayrıca İçişleri Bakanlığınca il genelinde yürütülen hizmet sunumları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Soylu, Vali Gürel ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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