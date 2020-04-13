Karabük'e 25 milyon 735 bin 689 lira KÖYDES ödeneği ayrıldı AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Karabük'e 25 milyon 735 bin 689 lira KÖYDES ödeneği ayrıldığını bildirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Karabük'e 25 milyon 735 bin 689 lira KÖYDES ödeneği ayrıldığını bildirdi.

Altınöz, yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana KÖYDES projesi kapsamında Karabük'e ayrılan KÖYDES ödeneğinin 196 milyon 500 bin liraya ulaştığını belirtti.

KÖYDES projesiyle köylerde altyapı, yol ve içme suyu çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Altınöz, "Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın daha müreffeh bir hayat sürebilmelerinin yolunu açtık. 2020 yılında ayrılan kaynakla da çalışmalara devam edilecek. Karabük'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA