Yangının sardığı bölgelere tereddüt etmeden giren Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, canını tehlikeye atarak vatandaşları tahliye etmeye çalıştı. Tehlike altındaki insanların güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırılması için sergilediği cesur tutum, kamuoyunun takdirini kazandı. Karabük Belediye Başkanı kim, hangi partiden?

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI KİM, HANGİ PARTİDEN?

1988 yılında Karabük'te dünyaya gelen Özkan Çetinkaya, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini yine aynı şehirde tamamladı. Eğitim hayatına ağırlık veren Çetinkaya, işletme ve dış ticaret bölümlerinden mezun olarak akademik kariyerine çift branşla yön verdi.

SİVİL TOPLUMDA ERKEN DÖNEM AKTİFLİĞİ

Üniversite yılları olan 2008-2012 arasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak aktif roller üstlenen Çetinkaya, bu süreçte sosyal sorumluluk ve organizasyon becerileriyle ön plana çıktı.

SİYASETTE KADROLU GÖREVLER

Üniversite sonrası dönemde aktif siyasete adım atan Özkan Çetinkaya, 2012 yılından bu yana AK Parti Karabük teşkilatlarında çeşitli sorumluluklar üstlendi. Bu süreçte Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliği, Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Genel Merkez Büyük Kongre Delegeliği görevlerinde bulundu.

İŞ DÜNYASINDA YÖNETİCİLİK TECRÜBESİ

Siyasi kariyerinin yanı sıra, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve istihdam sağlayan bir şirkette yönetici pozisyonunda görev yaptı. Bu deneyimiyle hem özel sektör hem de kamu politikaları konularında bilgi birikimini artırdı.