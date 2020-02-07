Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
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Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bulunan ve çığın yerin yakınlarında bulunan Karabet Tüneli, vatandaşların merak konusu oldu. Karabet Kar Tüneli'nin merak eden vatandaşlar Karabet nerede, Karabet Tüneli konumu ve Karabet Tüneli haritası gibi konularda araştırmalar yaptı.

07.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:08
Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!

41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının yaşandığı yere çok yakın konumda olan Karabet Tüneli, milletimizin hafızasına acı şekilde geçti. Vatandaşların merak konusu haline gelen Karabet Geçidi hakkında Karabet Tüneli Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası ve Karabet nerede gibi soruların yanıtları arandı.

KARABET TÜNELİ NEREDE?

Van-Karabet geçidi arası mesafe: 91 km

Bahçesaray-Karabet geçidi arası mesafe: 16 km

Bitlis-Karabet geçidi arası mesafe: 174 km

Hakkari-Karabet geçidi arası mesafe: 268 km

Muş-Karabet geçidi arası mesafe: 232 km

Batman-Karabet geçidi arası mesafe: 253 km

Karabet Kar Tüneli haritası

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