Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!

07.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:08

41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının yaşandığı yere çok yakın konumda olan Karabet Tüneli, milletimizin hafızasına acı şekilde geçti. Vatandaşların merak konusu haline gelen Karabet Geçidi hakkında Karabet Tüneli Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası ve Karabet nerede gibi soruların yanıtları arandı.

KARABET TÜNELİ NEREDE?

Van-Karabet geçidi arası mesafe: 91 km

Bahçesaray-Karabet geçidi arası mesafe: 16 km

Bitlis-Karabet geçidi arası mesafe: 174 km

Hakkari-Karabet geçidi arası mesafe: 268 km

Muş-Karabet geçidi arası mesafe: 232 km

Batman-Karabet geçidi arası mesafe: 253 km