Karabağlar'a yeni yol! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabağlar'a yeni yol!

Bültenler - Haberler | Güncel
Karabağlar'a yeni yol!

Karabağlar Belediyesi, ilçenin daha modern görünmesi ve vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, görüntü kirliliği yaratan, İmar planlarına göre kamusal alanlarda kalan yapıların yıkımları aralıksız sürüyor. Böylece bu noktalara yeni ulaşım yolları açılıyor.

Tahsin Yazıcı Mahallesi Aşıklar Caddesi üzerinde bulunan yapılar, uygulama imar planında yol gövdesinde kaldığı için Belediye Encümeni kararına dayanılarak Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince de yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yıkıma Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da katılarak süreci yakından takip etti. Bölgenin temizlenmesi ve düzenlenmesinin ardından bu alan yol olarak hizmete açılacak.

Sağlıklı ve huzurlu bir ortam...

İlçede yaşayan 500 bin vatandaşın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamaları için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "İlçeye yeni yollar ve yeşil alanlar kazandırmak için kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki yapıların da kamulaştırma sürecini tamamladık ve yıkımlarını gerçekleştirdik. Yolumuzu da düzenleyip burayı en kısa sürede vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bütçe olanaklarımız doğrultusunda benzer çalışmayı ilçemizin farklı noktalarında da yaşama geçireceğiz" diye konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Yeşim Salkım Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu Tunç Soyer
Tüm Haberler Hava Durumu Ersin Tatar Güzel Sözler Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karabağlar'a yeni yol! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:34:59. #1.12#