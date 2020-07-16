Karaağaç, Şirin Caddesi sakinleri Arsuz Belediyesi'nden asfalt bekliyor Çevresinde bulunan bazı paralel caddelerin ya da sokak aralarının asfaltlı hali yanında asfaltsız stabilize yol, Şirin Caddesi'ni güzel ve şirin olmaktan uzak tutuyor.

Arsuz ilçesi, Karaağaç Mahallesi, Şirin Caddesi, asfaltsız haliyle yürekleri burkuyor.

Şirin Caddesi üzerinde meskenlerde ikamet eden bazı sakinler "Özellikle yazın buradan geçen her çeşit motorlu araçların kaldırdığı toz direk evimize, balkonumuza ve bahçemize doluyor. Çamaşırlarımız, bahçe içindeki sebze ve meyvelerimizkirlendiği gibi masalarımızdaki gıda maddeleri de de tozdan nasibini alıyor. Bulunduğumuz mıntıkanın bazı caddeleri Hatay Büyük Şehir Belediyemiz asfaltladı. Bazı cadde ve sokakları da Arsuz Belediyemiz eliyle asfaltladı. Ancak Şirin Caddesi nedense unutuldu.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven başkanımızın bu noktaya sıcak asfalt serim talimatını acilen bekliyoruz. Korona ile mücadele günlerinde, yoldan kalkan tozdan korunmamız da bu hastalıkla mücadelemizi kolaylaştırır. Bir hekim olan Belediye Başkanımız Asaf Güven'in bizi anlayacağını ve kısa sürede Şirin Caddesi'ni asfaltlayacağını düşünüyoruz. Adı şirin olan bu caddenin, gerçek manada şirin olması, yapılacak asfalt hizmetiyle gerçekleşir. Arsuz Belediyesi'nin beklenti ve taleplerimize duyarlı olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştular.

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Kaynak: Bültenler