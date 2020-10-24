Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerindeki viyadüklerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım hafif taşıtlar için İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-İstanbul-Kocaeli il sınırındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul yönünde Orhanlı Kavşağı ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kurtköy Kavşağı'ndan sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi kapsamındaki alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde Yeşilovacık Nükleer Yolu mevkisindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akhisar-Manisa yolunun 4-6. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 34-39. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 52-57. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık