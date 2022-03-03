"Kara Tahta" dizisinin çekimleri başladı
AA, Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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TRT 1'in yeni dizisi "Kara Tahta", seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.
TRT 1'in yeni dizisi "Kara Tahta", seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Uzun bir hazırlık aşamasının ardından sete çıkan dizi, yakın zamanda TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda aralarında Furkan Andıç, Miray Daner ve Cengiz Bozkurt'un bulunduğu birçok isim yer alıyor.
Dizi ekibi çekimlerinin ilk gününü İstanbul Sirkeci'de tamamladı. Yönetmen koltuğuna Ender Mıhlar'ın oturduğu dizinin senaryosunu Erkan Birgören kaleme aldı.