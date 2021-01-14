Kara saplanan tırdan 20 ton yiyeceği böyle yağmaladılar
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Kara saplanan tırdan 20 ton yiyeceği böyle yağmaladılar

14.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:39

İspanya'da yoğun kar yağışından dolayı yolda kalan tır, yağmacıların hedefi oldu. Yağmacıların aracın arka kapısını zorlayarak açmalarının ardından yaklaşık 20 ton yiyeceği çaldıkları bildirildi. Çalınan yiyecekler arasında meyve, sebze, yoğurt, tatlı ve içeceklerin olduğu açıklandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in Moratalaz bölgesinde yiyecek yüklü bir tırın sürücüsü, polise verdiği ifadesinde, karda mahsur kaldıktan sonra teknik yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Sürücü, aracı terk ederek eve gitmeye karar vermesinin ardından yağmanın başladığını ifade etti.

TEHDİT EDİLMİŞ

Sürücü, ilerleyen saatlerde aracı kontrol etmek için olay yerine döndüğünü fakat hiçbir şey yapamadığını, hatta bazı yağmacılar tarafından ölümle tehdit edildiğini belirtti.

O ANLAR KAMERADA

Tırın yağmalandığı anlar ise çevrede bulunan kişiler tarafından anbean telefon ile kaydedildi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan Filomena fırtınası ile birleşen yoğun kar yağışı İspanya'da hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre ülkenin değişik yerlerinde 4 kişi kar yağışı nedeniyle hayatını kaybetti.

Kara saplanan tırdan 20 ton yiyeceği böyle yağmaladılar
Haber Yorumları (2)
SUSKUN KONUŞAN: İşte örnek alınan batının medeniyeti
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GICIK: bizde olsa tır da giderdi.
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500
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