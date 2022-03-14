Kara Panter'in Yönetmeni Banka Soyguncusu Zannedildi

Kara Panter (Black Panther) filminin yönetmeni Ryan Coogler banka soymaya çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Olay Atlanta'da bir Bank of America şubesinde yaşandı.

Coogler'in banka veznedarına, arkasında "Hesabımdan 12 bin dolar çekmek istiyorum. Lütfen para sayımını başka bir yerde yapın çünkü görülmesini istemiyorum" yazılı bir para çekme formu uzattığı belirtiliyor.

Emniyet yetkilileri, veznedarın bu durumdan şüphelenerek paniğe kapıldığını, Coogler'ın kimlik kontrolunu yapmadan polisi aradığını belirtiyor.

Coogler gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Coogler'in yönettiği Siyah Panter filmi 2018 yılında dünya çapında gişelerde ikinci sıraya kadar yükselmişti.

Akademi Ödülleri alan ve 6 kez Oscar Ödülleri'ne aday gösterilen film Hollywood'da ırksal çeşitlilik alanında çığır açan bir eser olarak yorumlanıyor.

DailyMotion.com / Güncel