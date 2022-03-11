Kara Murat Denizler Hakimi nerede çekildi?
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Kaptan-ı Derya Yunus Paşa, savaş ganimetleriyle İstanbul'a dönmektedir. Kara Korsan ve adamları bu ganimetlere el koyar. Ayrıca Türk köylerine baskın yapıp halkı öldüren bu korsanları cezalandrmak için padişah Kara Murat'ı görevlendirir. Filmde Kara Murat'ın amansız mücadelesi anlatılır.
1977 yılında vizyona giren Kara Murat Denizler Hakimi filmi İstanbul'un farklı yerlerinde çekilmiştir.
Cüneyt Arkın - Kara Murat
Sevda Karaca - Kadın korsan Maria
Peter Fabian - Kara Korsan
Hüseyin Baradan - Vargas
Kayhan Yıldızoğlu - Nikolas
Turgut Özatay - Yunus Paşa
Atilla Ergün - Alvarez
Süheyl Eğriboz - Korsan
Kudret Karadağ - Korsan
Hakkı Kıvanç - Korsan
Kadir Kök - Korsan
Yılmaz Kurt - Korsan
Mehmet Uğur - Korsan
Aydın Haberdar - Korsan
Sönmez Yıkılmaz - Korsan
Necip Tekçe - Korsan
Yadigar Ejder - Korsan
Mehmet Yüksel - Korsan
Yusuf Sezer - Osmanlı Askeri