Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, annesini son yolculuğuna uğurladı
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Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, annesini son yolculuğuna uğurladı

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, annesini son yolculuğuna uğurladı Manisa'da hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi Semiha Dündar son yolculuğuna uğurlandı.

23.05.2020 09:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:11

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, annesini son yolculuğuna uğurladı

MANİSA - Manisa'da hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi Semiha Dündar son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesinde yaşayan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi Semiha Dündar dün akşam saatlerinde evinde vefat etti. Annesinin vefat haberini alan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti. Vefat eden Semiha Dündar için bugün sabah saat 08.30 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve kardeşi spor yazarı Ufuk Dündar, İzmir Valisi Mustafa Toprak, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, askeri ve sivil erkan katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Semiha Dündar'ın naaşı Kırtık Mezarlığında defnedildi. Cenazenin ardından Orgeneral Dündar, taziyeleri kabul etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, annesini son yolculuğuna uğurladı

Kaynak: İHA

Manşet

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