Kara Kule Filmi

Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule’nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O’dim’e karşı sürdürdüğü sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam’dan koruyacak tek kişidir.





Yönetmen: Nikolaj Arcel

Senaryo: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner, Anders Thomas Jensen, Nikolaj Arcel, Stephen King

Oyuncular: Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee, Jackie Earle Haley, Dennis Haysbert, Alex McGregor, Nicholas Hamilton, Claudia Kim, Fran Kranz, José Zúñiga, Tom Taylor, Victoria Nowak, Michael Barbieri, Ben Gavin, Karl Thaning, Sara Cicilian, Lara Adine Lipschitz, Ella Gabriel, Jabari Gray, Eva Kamisnky, Paul Riley Fox, Kenneth Fok, Adison Eisenberg, Mark Elderkin , Joe Vaz, Christopher Stein

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Dark Tower

Yapımcı Firma: Warner Bros. Pictures

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Pictures

Vizyon Tarihi: 04.08.2017



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