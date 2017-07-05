Kara Kule Filmi
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Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule’nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O’dim’e karşı sürdürdüğü sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam’dan koruyacak tek kişidir.
Yönetmen: Nikolaj Arcel
Senaryo: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner, Anders Thomas Jensen, Nikolaj Arcel, Stephen King
Oyuncular: Katheryn Winnick, Matthew McConaughey, Idris Elba, Abbey Lee, Jackie Earle Haley, Dennis Haysbert, Alex McGregor, Nicholas Hamilton, Claudia Kim, Fran Kranz, José Zúñiga, Tom Taylor, Victoria Nowak, Michael Barbieri, Ben Gavin, Karl Thaning, Sara Cicilian, Lara Adine Lipschitz, Ella Gabriel, Jabari Gray, Eva Kamisnky, Paul Riley Fox, Kenneth Fok, Adison Eisenberg, Mark Elderkin , Joe Vaz, Christopher Stein
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: The Dark Tower
Yapımcı Firma: Warner Bros. Pictures
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Pictures
Vizyon Tarihi: 04.08.2017
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