Kara Kule film konusu nedir? Dark Tower film konusu nedir? Karakule oyuncuları kimler? Dark Tower gilmi hakkında merak edilen her şey! Türkçeye Kara Kule olarak çevirilen Amerikan yapımı Dark Tower filim tüm dünyada beğenilerek izlendi. Dark Tower filmi hakkında merak edilenler haberimizde. Kara Kule film konusu nedir? Dark Tower film konusu nedir? Karakule oyuncuları kimler? Dark Tower gilmi hakkında merak edilen her şey!

Amerikan yapımı heycan, macera ve aksiyon dolu Dark Tower filmi büyük beğeniyle izlendi. Sinema severlere aksiyon dolu dakikalar yaşatan Dark Tower filminde Katheryn Winnick ve Matthew McConaughey gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Aksiyon filmi severlerin keyifle izleyeceği film olan Kara Kule hakkında merak edilenler haberimizde. KARA KULE - DARK TOWER FİLM KONUSU NEDİR? Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir. KARANLIK KULE - DARK TOWER KARA KULE - DARK TOWERKÜNYESİ NEDİR? Yönetmen: Nikolaj Arcel Tür: Aksiyon, Macera, Fantezi Yapım Yılı: 2017 Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017 Cuma Senaryo: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner Yapımcı Firma: Warner Bros. Pictures Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dil: İngilizce Orijinal Adı: The Dark Tower Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Pictures KARA KULE - DARK TOWER OYUNCULARI KİMLER? Katheryn Winnick Matthew McConaughey Idris Elba Abbey Lee Jackie Earle Haley