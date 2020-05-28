Kara Kule film konusu nedir? Dark Tower film konusu nedir? Karakule oyuncuları kimler? Dark Tower gilmi hakkında merak edilen her şey!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kara Kule film konusu nedir? Dark Tower film konusu nedir? Karakule oyuncuları kimler? Dark Tower gilmi hakkında merak edilen her şey!

Türkçeye Kara Kule olarak çevirilen Amerikan yapımı Dark Tower filim tüm dünyada beğenilerek izlendi. Dark Tower filmi hakkında merak edilenler haberimizde. Kara Kule film konusu nedir? Dark Tower film konusu nedir? Karakule oyuncuları kimler? Dark Tower gilmi hakkında merak edilen her şey!

Kara Kule film konusu nedir? Dark Tower film konusu nedir? Karakule oyuncuları kimler? Dark Tower gilmi hakkında merak edilen her şey!
28.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:04

Amerikan yapımı heycan, macera ve aksiyon dolu Dark Tower filmi büyük beğeniyle izlendi. Sinema severlere aksiyon dolu dakikalar yaşatan Dark Tower filminde Katheryn Winnick ve Matthew McConaughey gibi ünlü oyuncular rol alıyor. Aksiyon filmi severlerin keyifle izleyeceği film olan Kara Kule hakkında merak edilenler haberimizde.

KARA KULE - DARK TOWER FİLM KONUSU NEDİR?

Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain, bütün evreni bir arada tutan Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O'dim'e karşı sürdürdüğü sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır. Dünyanın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişidir.

Kara Kule film konusu nedir? Dark Tower film konusu nedir? Karakule oyuncuları kimler? Dark Tower gilmi hakkında merak edilen her şey!
KARANLIK KULE - DARK TOWER

KARA KULE - DARK TOWERKÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Nikolaj Arcel

Tür: Aksiyon, Macera, Fantezi

Yapım Yılı: 2017

Vizyon Tarihi: 4 Ağustos 2017 Cuma

Senaryo: Akiva Goldsman, Jeff Pinkner

Yapımcı Firma: Warner Bros. Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: The Dark Tower

Dağıtıcı Firma: Warner Bros. Pictures

KARA KULE - DARK TOWER OYUNCULARI KİMLER?

Katheryn Winnick

Matthew McConaughey

Idris Elba

Abbey Lee

Jackie Earle Haley

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Hande Ataizi Bülent Serttaş
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Kara Kule film konusu nedir? Dark Tower film konusu nedir? Karakule oyuncuları kimler? Dark Tower gilmi hakkında merak edilen her şey! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 17:04:47. #1.14#
title